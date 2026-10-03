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Луис де ла Фуэнте: «Ямаль на пути к тому, чтобы стать легендарным игроком. Ламин не перестает удивлять всех нас, лучшее еще впереди»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высоко оценил игру Ламина Ямаля .  19-летний вингер отличился в субботнем матче против Чехии в Лиге наций (3:1).

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