NASA запустило капсулу времени к спутнику Юпитера

Агентство NASA отправило в космос очередную капсулу времени. На этот раз зонд, содержащий послание внеземному разуму, направится в сторону Юпитера, чтобы оценить пригодность условий для возникновения жизни на его спутнике Европе.
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