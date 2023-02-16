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Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во вранье о Минских соглашениях

Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во вранье о Минских соглашениях

Экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель врут о том, что подписывали Минские соглашения ради предоставления Украине времени для подготовки к конфликту с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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