Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во вранье о Минских соглашениях

Экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель врут о том, что подписывали Минские соглашения ради предоставления Украине времени для подготовки к конфликту с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.