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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колапинто разбил болид во 2-й практике в Венгрии

Гонщик « Альпин » Франко Колапинто завершил вторую тренировку перед Гран-при Венгрии в барьерах. Пилот потерял контроль над болидом в последнем, 14-м повороте, развернулся и врезался в ограждения.

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