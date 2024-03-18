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Сырский ищет «асимметричные решения» для борьбы с российскими войсками

Сырский ищет «асимметричные решения» для борьбы с российскими войсками

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в понедельник, 18 марта, заявил, что находится в поиске «асимметричных решений» для получения преимущества над российской армией, – сообщают украинские СМИ.

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