Ульянов: Киев изменил позицию по атаке на судно Ирана

Глава постпредства Российской Федерации в австрийской столице Михаил Ульянов в ночь со вторника на среду прокомментировал изменение позиции украинского военно-политического руководства после нападения на иранское торговое судно.
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