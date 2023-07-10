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Гуманный суд или подкупная Фемида? Вынесены решения по громким делам с участием мигрантов

Гуманный суд или подкупная Фемида? Вынесены решения по громким делам с участием мигрантов

Юрий Кот Тг-канал Многонационал сообщает: громкое дело в Санкт-Петербурге закончилось для преступника-мигранта толерантной ответственностью.

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Комментарии
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Игорь Морозов
у гнас в стране только в кино один полицейский подлец а остальные все ПРАВИЛЬНЫЕ, БОРЮТСЯ С НИМ , НО ОН ВСЁ РАВНО ПОБЕЖДАЕТ.  А в жизи эти плоскомордые рожи всегда правы а Русские в своей стране бесправны.
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Игорь Морозов
зато остальные полроссии будет жить по закону и по правилам. а не по фене.
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Анатолий Витушкин
Судья неплохо заработал, п-дла.
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