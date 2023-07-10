Гуманный суд или подкупная Фемида? Вынесены решения по громким делам с участием мигрантов

Игорь Морозов

у гнас в стране только в кино один полицейский подлец а остальные все ПРАВИЛЬНЫЕ, БОРЮТСЯ С НИМ , НО ОН ВСЁ РАВНО ПОБЕЖДАЕТ. А в жизи эти плоскомордые рожи всегда правы а Русские в своей стране бесправны.