Гуманный суд или подкупная Фемида? Вынесены решения по громким делам с участием мигрантов
Юрий Кот
Тг-канал Многонационал сообщает: громкое дело в Санкт-Петербурге закончилось для преступника-мигранта толерантной ответственностью.
Комментарии
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у гнас в стране только в кино один полицейский подлец а остальные все ПРАВИЛЬНЫЕ, БОРЮТСЯ С НИМ , НО ОН ВСЁ РАВНО ПОБЕЖДАЕТ. А в жизи эти плоскомордые рожи всегда правы а Русские в своей стране бесправны.
зато остальные полроссии будет жить по закону и по правилам. а не по фене.
Судья неплохо заработал, п-дла.
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