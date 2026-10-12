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Газета.ру

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Губернатор Паслер назначил Рустама Галямова врио главы Екатеринбурга

Губернатор Паслер назначил Рустама Галямова врио главы Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Рустама Галямова временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга.

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