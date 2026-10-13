Ценой своей жизни. В Крыму посмертно наградили мужчину, спасшего тонущую девушку Указом Главы РК Сергея Аксёнова за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении человека, Денис Грибахо награждён медалью «За мужество и доблесть» посмертно.