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«Зачем держать „Ламборгини“ в гараже?»: как звезда «Аншлага» Карина Зверева ушла от Геннадия Ветрова и полностью сменила образ

«Зачем держать „Ламборгини“ в гараже?»: как звезда «Аншлага» Карина Зверева ушла от Геннадия Ветрова и полностью сменила образ

Для многих зрителей она надолго осталась той самой нелепой девочкой Лялей из «Аншлага» — в забавных кружевных панталонах, с густо нарумяненными щеками и детскими хвостиками.

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