«Зачем держать „Ламборгини“ в гараже?»: как звезда «Аншлага» Карина Зверева ушла от Геннадия Ветрова и полностью сменила образ

Для многих зрителей она надолго осталась той самой нелепой девочкой Лялей из «Аншлага» — в забавных кружевных панталонах, с густо нарумяненными щеками и детскими хвостиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Три платья, часы за миллионы и свадьба, которую обсуждала вся страна: как Татьяна Навка и Дмитрий Песков отмечали свой главный день
- «Боюсь предвзятости»: как живет 19-летняя дочь Александра Абдулова, которую критикуют в Сети
- «Сыночка-корзиночка» и свекровь без невестки: почему свадьба Евгении Медведевой вызвала скандал в сети
Свежие комментарии