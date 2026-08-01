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Александр Шаблий: «Усман – лучший в легком весе в мире во всех промоушенах, поэтому мне нужен этот бой. Я законный претендент 1 и хочу реванш»

Боец PFL Александр Шаблий хочет провести реванш с чемпионом легкого веса Усманом Нурмагомедовым . «Мы все знаем, что в нашем спорте реванши могут складываться совершенно по-разному – достаточно вспомнить поединки Петра Яна против Мераба Двалишвили или Фрэнсиса Нганну против Стипе Миочича.

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