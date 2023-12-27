В Сколтехе выяснили, как получить ДНК высокого качества из морских образцов

Океаны все еще остаются самой неисследованной частью планеты Земля. И если разнообразие крупных организмов Северного Ледовитого океана во многом можно считать уже установленным, работ, направленных на исследование разнообразия «арктических» микроорганизмов, практически нет.
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