Как бывшие партнеры банкротят крупнейший химический институт России

Игорь Есин, по сути, сдал институт, который создавали еще в советские времена при Хрущеве. Сдал он его "решалам", которые, видимо, пообещали Есину, что ему удастся сохранить выведенные из "НИИК" деньги – 945 млн рублей в виде дивидендов с 2015 года.