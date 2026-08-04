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ЖКХ-эксперт Юнисова: квитанции за обслуживание дома стали подробнее

ЖКХ-эксперт Юнисова: квитанции за обслуживание дома стали подробнее

Эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова прокомментировала сообщение о том, что с августа собственники квартир смогут точнее отслеживать расходы на обслуживание дома благодаря детализации платёжных документов.

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