ЖКХ-эксперт Юнисова: квитанции за обслуживание дома стали подробнее

Эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова прокомментировала сообщение о том, что с августа собственники квартир смогут точнее отслеживать расходы на обслуживание дома благодаря детализации платёжных документов.
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