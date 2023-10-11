ЭНЕРГИЯ ДНЯ 11 октября 2023 года

Энергия дня одиннадцатого октября две тысячи двадцать третьего года = 833 =Быть уверенным в том, что, если вы подумаете о чём-то, — это существует =Все знания и технологии Мироздания записаны на структуре ДНК каждого человека =Все страдания в Мире происходят от желания счастья лишь для себя.