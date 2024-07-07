Нидерланды вышли в полуфинал, а Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти на Евро-2024

Во вторник, 6 июля, продолжатся четвертьфинальные матчи чемпионата Европы по футболу 2024 года. После первого дня, когда Англия победила Швейцарию в серии послематчевых пенальти (1:1, серия пенальти 5:3), сегодня мы ожидаем встречу между сборными Нидерландов и Турции.
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