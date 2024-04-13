«Спартак» поздравил Абаскаля с 35-летием: «Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего ❤️ » 

Сегодня главному тренеру красно-белых исполнилось 35 лет. «Поздравляем главного тренера красно-белых с днем рождения! Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего ❤️ », – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
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