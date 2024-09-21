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Лидер «Амкала» Маврин пропустит игру с «Аланией» в Кубке России из-за травмы

Хавбек «Амкала» получил повреждение верхней части тела в матче 4-го тура Winline Кубка Медиалиги против Lotus (2:0), но отыграл до конца матча и забил гол на последней минуте матча.

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