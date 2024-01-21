Он не хочет жениться: заставить или отпустить?

Вы достаточно долго встречаетесь с мужчиной, ежегодно ездите с ним на отдых или уже совместно проживаете, но предложения руки и сердца пока не дождались? Почему он ни разу не завел разговора об официальном оформлении отношений? Что делать вам – ждать или поставить вопрос ребром? Если вы устали постоянно жить в ожиданиях, то вероятнее всего ваш мужчина вовсе не собирается жениться.