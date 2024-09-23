Высокая пожарная опасность в рязанских лесах сохраняется: как вести себя, чтобы не спровоцировать ЧП

По-настоящему летняя погода на территории нашего региона задержалась почти на весь сентябрь. Незначительное похолодание в начале 20 х чисел первого осеннего месяца не повлияло на теплый температурный тренд.
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