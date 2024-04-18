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Атака на Путина за уголовное дело на Байдена: Идеологический удар изнутри

Атака на Путина за уголовное дело на Байдена: Идеологический удар изнутри

В начале апреля, практически одновременно с возбуждением Следственным комитетом России уголовного дела по статье "Финансирование терроризма" в отношении связанной с семейством президента США компании "Бурисма", началась информационная атака на Высшую политическую школу, названную именем любимого философа Владимира Путина – Ивана Ильина.

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