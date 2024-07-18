Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бизнесмен из США призвал Украину сдаваться и заключать мир

Бизнесмен из США призвал Украину сдаваться и заключать мир

Представитель американского бизнеса призвал киевские власти сдаваться и заключать с Россией мир. Предприниматель и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком обратил внимание на большие потери Украины за июнь.

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