Бизнесмен из США призвал Украину сдаваться и заключать мир

Представитель американского бизнеса призвал киевские власти сдаваться и заключать с Россией мир. Предприниматель и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком обратил внимание на большие потери Украины за июнь.
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