«Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны»

Заглавие позаимствовано из «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели. Обычно об этой строке вспоминается, когда приходится слышать, читать как кто-то пытается оценить ход военных действий и мастерство командиров.
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