Евгений Люлин: форум «Сильные идеи для нового времени» впервые проходит в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 августа, ФедералПресс. Форум АСИ «Сильные идеи для нового времени» собрал авторов инициатив в самых разных сферах – от промышленности и здравоохранения до космической отрасли и поддержки участников спецоперации.
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