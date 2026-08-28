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Евгений Люлин: форум «Сильные идеи для нового времени» впервые проходит в Нижнем Новгороде

Евгений Люлин: форум «Сильные идеи для нового времени» впервые проходит в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 августа, ФедералПресс. Форум АСИ «Сильные идеи для нового времени» собрал авторов инициатив в самых разных сферах – от промышленности и здравоохранения до космической отрасли и поддержки участников спецоперации.

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