Кот нашел гранату в подвале и принес ее домой: реакция хозяев попала на видео

Дмитрий Гурин

На фото шашка "mid smoki viole" - это простая дымовая шашка, правда почему фиолетовый дым х.з. по моему такие шашки у них используют альпинисты для подачи сигнала но хоть и пожил там достаточно долго, точно не знаю в горы не лазил ............ у нас такой на новый год бывает пользуют но корпуса либо желтые либо белые... а по теме, очень сомневаюсь чтоб котяра смог вытащить чеку, как и у наших типа Ф1 у их М67 (вроде так называется) то же надо разжать усики проволочного фиксатора но и еще сдвинуть сам рычаг т.к. он еще и зажат специальным стопором (или как он там называется не в курсе)