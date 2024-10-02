В процессе ремонта старого дома Джо и его жена Карен не сразу обратили внимание на кота, игравшего чем-то в гостиной.
Кот нашел гранату в подвале и принес ее домой: реакция хозяев попала на видео
Комментарии
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Дмитрий Гурин
На фото шашка "mid smoki viole" - это простая дымовая шашка, правда почему фиолетовый дым х.з. по моему такие шашки у них используют альпинисты для подачи сигнала но хоть и пожил там достаточно долго, точно не знаю в горы не лазил ............ у нас такой на новый год бывает пользуют но корпуса либо желтые либо белые... а по теме, очень сомневаюсь чтоб котяра смог вытащить чеку, как и у наших типа Ф1 у их М67 (вроде так называется) то же надо разжать усики проволочного фиксатора но и еще сдвинуть сам рычаг т.к. он еще и зажат специальным стопором (или как он там называется не в курсе)
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15 час.
Юрий Новиков
Посмотри видео. кот как раз чеку и вырвал.
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13 час.
Karmadon
За полвека в сыром подвале чека может просто проржаветь, и...
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11 час.
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