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Тульские новости

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Тульская гордума присвоила имя «сквер Заречный» новому общественному пространству

Тульская гордума присвоила имя «сквер Заречный» новому общественному пространству

Новый сквер площадью 6 тыс. кв. м создадут в Зареченском округе Тулы, его название и благоустройство поддержали депутаты Тульской городской Думы.

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