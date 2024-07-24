Работаем штатно: в «Теплоэнерго» опровергли слухи о задержании Ильи Халтурина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июля, ФедералПресс. Соцсети и СМИ облетела новость о предположительном задержании гендиректора АО «Теплоэнерго» (является управляющей организацией АО «Нижегородский водоканал») Ильи Халтурина.
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