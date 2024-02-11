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Член комитета ГД Федоров: проект Минобороны о мобилизации отправлен на доработку

Член комитета ГД Федоров: проект Минобороны о мобилизации отправлен на доработку

Министерство обороны подготовило законопроект о максимальном возрасте службы для некоторых военных. Однако этот документ был временно удален с официального сайта России для доработки, рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, полковник запаса Евгений Федоров.

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