Член комитета ГД Федоров: проект Минобороны о мобилизации отправлен на доработку

Министерство обороны подготовило законопроект о максимальном возрасте службы для некоторых военных. Однако этот документ был временно удален с официального сайта России для доработки, рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, полковник запаса Евгений Федоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии