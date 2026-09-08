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ВС РФ уничтожили пусковые установки дальнобойных дронов ВСУ под Харьковом

ВС РФ уничтожили пусковые установки дальнобойных дронов ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по пусковым установкам дальнобойных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом.

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