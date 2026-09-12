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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Зенита» Оливейра о судействе: «Столько беспредела и ошибок против нас. Мы не хотим помощи, хотим справедливости. Фол на Барриосе – 100% желтая карточка»

Тренер « Зенита » Вильям Оливейра раскритиковал судейство поле матча с «Локомотивом» в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1).

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