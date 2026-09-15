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Милонов: обещание денег и квартиры не переубедит женщину сделать аборт

Милонов: обещание денег и квартиры не переубедит женщину сделать аборт

Проблема кампании против абортов в России связана с тем, что она обращена к женщинам, а следует обращаться к мужчинам, заявил RTVI депутат Госдумы Виталий Милонов.

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