🥊 Воспитанники Николая Барнакова — на межрегиональном турнире по боксу В посёлке Ерзовка прошёл IV открытый межрегиональный турнир по боксу.
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🥊 Воспитанники Николая Барнакова — на межрегиональном турнире по боксу В посёлке Ерзовка прошёл IV открытый межрегиональный турнир по боксу.