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Регионы России

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Москва и Санкт-Петербург подписали соглашение о внедрении единой медицинской информационной системы

Москва и Санкт-Петербург подписали соглашение о внедрении единой медицинской информационной системы

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о расширении внедрения московской Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в поликлиниках северной столицы.

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