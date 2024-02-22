Bloomberg со ссылкой на юристов сообщил о законной конфискации активов РФ

Некоторые западные эксперты в области юриспруденции пришли к выводу, что конфискация российских активов не противоречит международному праву, так как Россия якобы сама нарушила его фундаментальные основы.
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