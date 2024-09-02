Бабушка и Сынок

Волчицу убили просто так. Походя. Просто попалась на глаза одному из пьяных охотников. -Дома повешу на стенку волчью шкуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Владикавказскими правоохранительными органами была задержана партия коньяка "Мартель" в подарочных десятилитровых канистрах
- Абрам при смерти. Зовёт жену: - Сарочка, скажи честно, ты мне когда-нибудь изменяла? - Абраша, а если ты не умрёшь?..
- А вот у кого аллергия на лекарства от аллергии, тому, наверное, совсем погано..
Свежие комментарии