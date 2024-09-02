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  • Павел Соколенко
    Так. А сколько нас сегодня собирается??? 5. Блин. Перебор. А с учётом того, что один не пьёт, второй буквально пару р...С наступающим!
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    Согласен, но вопрос сложный. Лично я подзавис что будет больше. Слишком небольшая разница (если что, я вычислил матем...С наступающим!

Бабушка и Сынок

Бабушка и Сынок

Волчицу убили просто так. Походя. Просто попалась на глаза одному из пьяных охотников. -Дома повешу на стенку волчью шкуру.

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