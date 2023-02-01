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Олейник сомневается, что Федор закончит карьеру после боя с Бейдером

Ветеран ММА Алексей Олейник считает, что Федор Емельяненко может продолжить карьеру после реванша с Райаном Бейдером.

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