Экоцентр «Яуза» приглашает на выставку «Экологика плаката»

До 2 ноября в экоцентре «Яуза» можно посмотреть выставку советских экологических плакатов из обширной коллекции Биологического музея имени К.
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