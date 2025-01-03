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Первая победа Консейсау в «Милане» – суперкамбэк с «Юве». А сын сломался на разминке и плакал

Первая победа Консейсау в «Милане» – суперкамбэк с «Юве». А сын сломался на разминке и плакал

Драма в полуфинале Суперкубка: «Ювентус» вдруг потух во втором тайме. Встреча «Милана» и «Ювентуса» в полуфинале Суперкубке Италии обещала дополнительную интригу кроме результата (2:1), но столкновения отца и сына не произошло.

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