Первая победа Консейсау в «Милане» – суперкамбэк с «Юве». А сын сломался на разминке и плакал

Драма в полуфинале Суперкубка: «Ювентус» вдруг потух во втором тайме. Встреча «Милана» и «Ювентуса» в полуфинале Суперкубке Италии обещала дополнительную интригу кроме результата (2:1), но столкновения отца и сына не произошло.