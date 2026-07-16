Минобороны Польши разрабатывает законопроект о «полной готовности к войне»

Министерство национальной обороны Польши намерено ввести в законодательство понятие «состояние полной государственной готовности к войне», рассказал Defence24 советник главы оборонного ведомства страны Мачей Самсонович.
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