Лидер коммунистической партии Франции Фабьен Руссель сообщил журналистам, что тема поднималась на встрече президента с главами политических партий.
Макрон обсуждал с главами партий возможное вторжение на Украину
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Natalija Osminina
Если Вы считаете, что в середине 2025-го года ничего в Европе не изменится, значит, по Вашему мнению СВО будет продолжать идти в прежнем темпе, никаких провокаций европейские лидеры делать России не будут. Так?
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23 час.
Natalija Osminina
Я хочу настроить Вас на логические рассуждения. Сейчас ежедневно мы видим, как бесноватый Запад придумывает новые и новые планы по захвату России. Вы же не думаете, что этот спектакль будет повторяться ежедневно годами и с тем же накалом? Если мыслите реально- то так не думаете. Значит, мы подошли к развязке. Развязка - это прямой контакт России с НАТО. Если откинуть идею ядерного уничтожения планеты, то в ближайшее время будет найден консенсус по дележке Европы. Через провокацию НАТО и последующие удары России по Европе, или сразу - через превентивные удары России по военным объектам Европы (что было бы предпочтительнее). В любом случае, как только Европа поймет, что вариантов нет: либо она сдохнет, либо капитулирует перед Россией, она выберет второй вариант. Отсюда пойдет неизбежность КОРМЕЖКИ ЕВРОПЫ- кто будет её кормить после того, как план припасть к титьке России и соосать её и сосать- не прокатит. Ведь на мир идет третий конь Апокалипсиса- голод. И глобалисты уже всё для этого сделали- от газа и нефти Европу отключили и коров порезали. Ведь, планы Шваба- это глобальное обнуление (так и книга его называлась, позже к ней приспособили второе название "Великая перезагрузка"). Мы движемся к краху Бреттон-Вудской системы, когда необеспеченные фантики будут заменены на РЕАЛЬНЫЕ деньги, обеспеченные РЕСУРСАМИ. Которые позволят ВЫЖИТЬ. А у Европы НЕТ НИЧЕГО, ЭТО НОЛЬ! Поэтому все будут брать себе те страны, которые смогут ПРОКОРМИТЬ. Это слово теперь выходит на первый план. Как во времена Перестройки: "Берите суверенитета столько, сколько вы его сможете проглотить". А теперь, сколько САМ сможешь отдать - сколько населения сможешь ПРОКОРМИТЬ.
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21 час.
Natalija Osminina
"А теперь, сколько САМ сможешь отдать - сколько населения сможешь ПРОКОРМИТЬ" -- .Потому что Европа (да и весь мир) распадется на зоны влияния. И никому в своей зоне, которую еще надо как-то обустроить, ведь, дело то совсем новое!!! не нужны голодные и агрессивные люди, которые будут портить всю малину. Нужен ПОРЯДОК. Своих бы сдержать цифровым концлагерем и полицейскими репрессиями. Непривычно же от мира сверхпотребления в мгновении ока скатиться в мир Северной Кореи. И в дележке Европы сразу встает вопрос её кормежки)) В плане Б, к которому присупили англосаксы будет новая парадигма: не отхватить как можно больше, а наоборот, чтобы на тебя не повесили гирю. Чемодан без ручки не нужен никому. И ДОГОВОРИТЬСЯ с другими глобалистами: КТО ЧТО БЕРЕТ. Потому что тех, кто в не попадает в валютную зону, ждет голод. А так как это государство не находится на Луне, то голодные и агрессивные волны переселенцев будут штурмовать границы зон. А кому это надо? НАДО ДОГОВАРИВАТЬСЯ. Так что , похоже вырисовывается ТРЕТИЙ вариант ( два я описала выше- через провокацию НАТО и последующие удары России по Европе, или сразу - через превентивные удары России по военным объектам Европы), который вчера еще казался мне фантастическим - что Европу поделят без всяких бомбежек и провокаций. Просто устроив всеевропейскую истерику - "ВОЙНА на пороге! Все на войну до последнего европейца!", Лондон хочет добиться, чтобы ЕС распался, а желательно и Европа вышла из НАТО, превратив альянс в сугубо нацональные силы обороны. Собственно, как давно там и планируется.
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7 час.
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