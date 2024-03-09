Макрон обсуждал с главами партий возможное вторжение на Украину

Natalija Osminina Если Вы считаете, что в середине 2025-го года ничего в Европе не изменится, значит, по Вашему мнению СВО будет продолжать идти в прежнем темпе, никаких провокаций европейские лидеры делать России не будут. Так?

Natalija Osminina Я хочу настроить Вас на логические рассуждения. Сейчас ежедневно мы видим, как бесноватый Запад придумывает новые и новые планы по захвату России. Вы же не думаете, что этот спектакль будет повторяться ежедневно годами и с тем же накалом? Если мыслите реально- то так не думаете. Значит, мы подошли к развязке. Развязка - это прямой контакт России с НАТО. Если откинуть идею ядерного уничтожения планеты, то в ближайшее время будет найден консенсус по дележке Европы. Через провокацию НАТО и последующие удары России по Европе, или сразу - через превентивные удары России по военным объектам Европы (что было бы предпочтительнее). В любом случае, как только Европа поймет, что вариантов нет: либо она сдохнет, либо капитулирует перед Россией, она выберет второй вариант. Отсюда пойдет неизбежность КОРМЕЖКИ ЕВРОПЫ- кто будет её кормить после того, как план припасть к титьке России и соосать её и сосать- не прокатит. Ведь на мир идет третий конь Апокалипсиса- голод. И глобалисты уже всё для этого сделали- от газа и нефти Европу отключили и коров порезали. Ведь, планы Шваба- это глобальное обнуление (так и книга его называлась, позже к ней приспособили второе название "Великая перезагрузка"). Мы движемся к краху Бреттон-Вудской системы, когда необеспеченные фантики будут заменены на РЕАЛЬНЫЕ деньги, обеспеченные РЕСУРСАМИ. Которые позволят ВЫЖИТЬ. А у Европы НЕТ НИЧЕГО, ЭТО НОЛЬ! Поэтому все будут брать себе те страны, которые смогут ПРОКОРМИТЬ. Это слово теперь выходит на первый план. Как во времена Перестройки: "Берите суверенитета столько, сколько вы его сможете проглотить". А теперь, сколько САМ сможешь отдать - сколько населения сможешь ПРОКОРМИТЬ.