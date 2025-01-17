В гибели азербайджанского самолёта всплыл таинственный заказчик. Кто он?

vitaly yanushkevich Всех азеров на историческую родину, чтобы ни одного ублюдка не осталось в России, это наглый и опасный народ, чтобы даже духу ихнего не было в России.

Александр Зиборов Пора бы сказать правду о Азербайджане и азербайджанцах. Как они относятся к россиянам у себя и что творят в России. Пора поднять огромное количество незаконно закрытых уголовных дел в отношении азербайджанцев и всех прочих гостей с юга, ставших хозяевами в России.