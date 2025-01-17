Царьград Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Globallookpress В Сети появилась расшифровка записи бортовых самописцев потерпевшего крушение в Казахстане самолёта авиакомпании AZAL.
В гибели азербайджанского самолёта всплыл таинственный заказчик. Кто он?
Комментарии
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vitaly yanushkevich
Всех азеров на историческую родину, чтобы ни одного ублюдка не осталось в России, это наглый и опасный народ, чтобы даже духу ихнего не было в России.
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14 час.
Александр Зиборов
Пора бы сказать правду о Азербайджане и азербайджанцах. Как они относятся к россиянам у себя и что творят в России. Пора поднять огромное количество незаконно закрытых уголовных дел в отношении азербайджанцев и всех прочих гостей с юга, ставших хозяевами в России.
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7 час.
Gennady Sokolovsky
И так было понятно, теперь с подробностями - НУ НЕ МОЖЕТ вменяемый КВС лететь Х знает куда, когда "под ногами" ДВА порта готовы его принять. "скандал" БЫЛ ОЧЕНЬ НУЖЕН. Скорее всего "наглоскунсам".
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4 час.
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