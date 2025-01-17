ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Ant
    давно пора!«Клуб по интереса...
  • Ирина52
    Нечего французам делать на  Балтике. Надо чаще пресекать такую наглость со стороны НАТО.Франция обиделась...
  • Samarium
    Разрушить всю его электронную начинку и сам этот лягушатник в море свалится....Франция обиделась...

В гибели азербайджанского самолёта всплыл таинственный заказчик. Кто он?

В гибели азербайджанского самолёта всплыл таинственный заказчик. Кто он?

Царьград Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Globallookpress В Сети появилась расшифровка записи бортовых самописцев потерпевшего крушение в Казахстане самолёта авиакомпании AZAL.

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
Всех азеров на историческую родину, чтобы ни одного ублюдка не осталось в России, это наглый и опасный народ, чтобы даже духу ихнего не было в России.
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14 час.
Александр Зиборов
Пора бы сказать правду о Азербайджане и азербайджанцах. Как они относятся к россиянам у себя и что творят в России. Пора поднять огромное количество незаконно закрытых уголовных дел в отношении азербайджанцев и всех прочих гостей с юга, ставших хозяевами в России.
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7 час.
Gennady Sokolovsky
И так было понятно, теперь с подробностями - НУ НЕ МОЖЕТ вменяемый КВС лететь Х знает куда, когда &quot;под ногами&quot; ДВА порта готовы его принять. &quot;скандал&quot; БЫЛ ОЧЕНЬ НУЖЕН. Скорее всего &quot;наглоскунсам&quot;.
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4 час.

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