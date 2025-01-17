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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Волейболистка Капралова: «Итальянцы бывают не пунктуальными и медленными. Для человека из России это непривычно»

Россиянка Капралова играет за итальянский клуб «Кунео». «Из главных плюсов выделю для себя климат. Мне он очень нравится, потому что зима здесь – как весна в России.

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