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Царьград

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AFP: в декларации НАТО не будет пункта о членстве Украины

AFP: в декларации НАТО не будет пункта о членстве Украины

Неназванный европейский дипломат сообщил, что в декларации НАТО по итогу июньского саммита не будет пункта о членстве Украины в альянсе.

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