Тайваньский регулятор ужесточит правила листинга активов на криптобиржах

Финансовая надзорная комиссия Тайваня (FSC) планирует ужесточить правила листинга криптовалют на торговых платформах в рамках нового закона, направленного на противодействие отмыванию денег через цифровые активы.
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