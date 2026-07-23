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Нескучные технологии

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Разработан необычный малозаметный дрон

Разработан необычный малозаметный дрон

Инженеры из Северо-Западного университета представили Phantom Twist — дрон, который может при определенных условиях быть почти незаметным для человеческого глаза, используя не камуфляж, а особенности человеческого восприятия.

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