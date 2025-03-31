Губернатор Мурманской области благодарит силовиков за оперативность

В Мурманске силовики обезвредили мужчину, открывшего стрельбу с крыши. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил полицию и Росгвардию за оперативные действия, защищавшие безопасность горожан.
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