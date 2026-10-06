Профессор Дисен раскритиковал заявление Мерца о переговорах с Россией

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен раскритиковал обращение канцлера ФРГ Фридриха Мерца к президенту России Владимиру Путину, в котором Мерц заявил, что Берлин якобы готов к возобновлению диалога по Украине с Москвой.