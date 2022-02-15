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Cooler Master представила 27-дюймовый монитор GP27-FQS с подсветкой Mini LED

Cooler Master представила 27-дюймовый монитор GP27-FQS с подсветкой Mini LED

Компания Cooler Master представила 27-дюймовый игровой монитор GP27-FQS с подсветкой Mini LED. Новинка построена на матрице IPS с технологией квантовых точек производства компании AU Optronics и предлагает поддержку разрешения 2560 × 1440 пикселей.

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