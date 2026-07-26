Следующая революция в косметологии начнётся с иммунной системы кожи

Современная уходовая косметика давно вышла за рамки простого увлажнения. В 2026 году в маркетинге активно звучит следующий тезис: продукты, которые «поддерживают иммунитет кожи» или «балансируют микробиом», способны изменить то, как кожа стареет, воспаляется и защищается от инфекций.