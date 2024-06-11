Хоккеист «Кристалла» из Бердска скончался в возрасте 12 лет

Сердце мальчика перестало биться 8 июня, спустя три дня он скончался.Фото: ХК «Кристалл-2011»--> Хоккеист «Кристалла» из Бердска Макар Кириенко скончался в возрасте 12 лет, причины смерти не раскрываются, пишет «Бердск Онлайн».
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